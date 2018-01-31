Экс-главу нижегородского СУСК будут судить по делу о превышении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области поступило в суд, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Уголовное дело в отношении экс-руководителя СК РФ по Нижегородской области поступило в суд", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, экс-глава следственного управления обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).

Согласно обвинению, по результатам открытого аукциона следственное управление и одно из обществ с ограниченной ответственностью (ООО) заключили госконтракт на реконструкцию здания регионального СУСК. Стоимость работ составляла более 148,3 миллиона рублей, а источником финансирования был федеральный бюджет.

Затем выяснилось, что эта компания включена в реестр недобросовестных поставщиков, и не приступила к выполнению работ на объекте.

"Несмотря на это С. (руководитель СУСК) решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать мер к расторжению государственного контракта, а, наоборот, произвести по нему в пользу ООО оплату за счет подлежащих освоению в 2011 году бюджетных денежных средств в размере 64 миллиона 805 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Согласно обвинению, уточняет пресс-служба, действия главы ведомства "повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств, выделенных следственному управлению, в размере 34 миллиона 977 тысяч рублей".