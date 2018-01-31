Источник рассказал подробности о стрельбе у бизнес-центра в Москве

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В покушении на коммерсанта у бизнес-центра "Святогор" в центре Москвы участвовал не один, а двое преступников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Нападавших было двое. Оба были в медицинских масках, но стрелял только один. Роль второго устанавливается", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что киллер (хотя еще не факт, что это была именно попытка заказного убийства) приехал к бизнес-центру на машине, а после преступления скрылся пешком.

Раненый предприниматель доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. По данным столичного главка СК РФ, рассматриваются различные версии покушения, в том числе бизнес-конфликт. Возбуждено уголовное дело.