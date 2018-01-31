В СПЧ выступили за пересмотр приговора по делу Мисюриной

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека выступают за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по делу гематолога Елены Мисюриной, получившей два года колонии за смерть пациента, правозащитники решили направить в Генпрокуратуру обращение в поддержку позиции врача, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы в Совете сегодня решили направить обращение в Генеральную прокуратуру в поддержку позиции врача Елены Мисюриной", — сказал Федотов.

Он напомнил, что только сегодня утром СПЧ получил от большой группы врачей письмо с просьбой вмешаться в это дело.

"Под этим обращением было почти 700 живых подписей из многих городов страны. К сожалению, у нас нет текста приговора, но из смысла обращения и публикаций в СМИ мы понимаем суть проблемы. И однозначно выступаем за то, чтобы приговор по делу Елены Мисюриной был пересмотрен в апелляционной инстанции", — заявил глава СПЧ.

Собеседник агентства подчеркнул, что Совет считает недопустимым оказывать давление на суд. "В то же время, мы обращаем внимание на то, что уже имеется официальное заявление стороны обвинения в поддержку судебного приговора. Мы полагаем, что в этом случае альтернативное мнение тоже имеет право на существование", — пояснил Федотов.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту трепанобиопсию, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Прокуратура ЮЗАО Москвы в среду попросила отменить приговор Мисюриной, поскольку следствие проходило с нарушениями, а доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о ее виновности.