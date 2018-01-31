Полиция смотрит записи с камер в бизнес-центре "Святогор" после покушения

Обстановка у бизнес-центра Святогор-4 в центре Москвы, где произошло покушение на предпринимателя. 31 января 2018

Обстановка у бизнес-центра Святогор-4 в центре Москвы, где произошло покушение на предпринимателя. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения в столичном бизнес-центре "Святогор" после покушения на бизнесмена, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Раненый предприниматель доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приехал к расположенному у "Павелецкой" бизнес-центру на машине, а после покушения скрылся пешком. Сейчас его ищут. По сообщению столичного главка СК РФ, рассматриваются различные версии, в том числе бизнес-конфликт.

"Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, полученные от администрации бизнес-центра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с помощью этих записей полицейские пытаются идентифицировать вероятного преступника.