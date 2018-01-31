Очевидец о покушении на бизнесмена в Москве: все произошло внезапно

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Покушение на предпринимателя у бизнес-центра "Святогор" в Москве произошло внезапно, никто не успел ничего понять, рассказал РИА Новости сотрудник компании, офис которой находится в бизнес-центре.
Он предположил, что киллер (хотя еще не факт, что это была попытка заказного убийства) сделал все за секунды: подошел к бизнесмену, выстрелил и тут же сбежал.
"Паники не было. Сразу после произошедшего приехала скорая помощь, и они его забрали", — добавил сотрудник.
О случившемся напоминает разбившееся стекло входной двери, в которую, возможно, попала одна из пуль. Место происшествия оцеплено, стоят несколько автомобилей полиции и Следственного комитета.
Раненый доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приехал к расположенному у "Павелецкой" бизнес-центру на машине, а после покушения скрылся пешком. Сейчас его ищут.
По сообщению столичного главка СК РФ, рассматриваются различные версии, в том числе бизнес-конфликт.