Очевидец о покушении на бизнесмена в Москве: все произошло внезапно

На месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

На месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Покушение на предпринимателя у бизнес-центра "Святогор" в Москве произошло внезапно, никто не успел ничего понять, рассказал РИА Новости сотрудник компании, офис которой находится в бизнес-центре.

"Никто ничего не успел понять и запаниковать. Когда нам сказали, что внизу какая-то стрельба, мы спустились с шестого этажа, а внизу уже ничего не было", — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что киллер (хотя еще не факт, что это была попытка заказного убийства) сделал все за секунды: подошел к бизнесмену, выстрелил и тут же сбежал.

"Паники не было. Сразу после произошедшего приехала скорая помощь, и они его забрали", — добавил сотрудник.

О случившемся напоминает разбившееся стекло входной двери, в которую, возможно, попала одна из пуль. Место происшествия оцеплено, стоят несколько автомобилей полиции и Следственного комитета.

Раненый доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приехал к расположенному у "Павелецкой" бизнес-центру на машине, а после покушения скрылся пешком. Сейчас его ищут.

По сообщению столичного главка СК РФ, рассматриваются различные версии, в том числе бизнес-конфликт.