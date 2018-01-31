В Калининграде грабители спустились из запертой квартиры по простыням

КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Запертые в квартире в Калининграде воры спустились с награбленным янтарем по простыням с шестого этажа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, 40-летний директор коммерческой организации заявил в дежурную часть калининградского УМВД, что в его квартиру проникли неизвестные. На место происшествия были направлены ближайшие наряды полиции.

"Установлено, что потерпевший попытался задержать в помещении злоумышленников, подперев входную дверь снаружи подручными средствами. Однако подозреваемые по сделанной из простыней веревке спустились из окна шестого этажа", — сказала Ирина Волк.

По ее словам, полицейские задержали подозреваемых. У одного из них – ранее судимого мужчины — изъяли сумку с похищенным: 13 килограммами янтаря-сырца и двумя килограммами янтарных изделий, деньгами и ювелирными украшениями. Общая стоимость изъятого — 1,2 миллиона рублей, пояснила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере". Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы до десяти лет.