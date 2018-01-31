В МВД назвали причину ДТП с четырьмя погибшими под Калугой

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Столкновение двух Volkswagen в Калужской области, в результате которого четыре человека погибли и пять получили травмы, произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу, сообщило УМВД по региону в среду.

Столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Passat произошло в Калужской области 28 января в 23.00 мск на 233 километре автодороги М-3 "Украина". В результате аварии 4 человека погибли и 5 получили ранения.

"По предварительной информации, водитель автомашины Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при совершении маневра обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта, где совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Golf", — говорится в сообщении.

По данным полиции, погибли пассажиры Volkswagen Golf — женщина 1987 года рождения, мужчина 1982 года рождения, мужчина 1990 года рождения, а также пассажир Volkswagen Passat, мужчина 1981 года рождения.

Водитель Volkswagen Golf, мужчина 1984 года рождения, водитель Volkswagen Passat, мужчина 1978 года рождения, и пассажиры этой иномарки, мужчины 1991, 1990 и 1989 годов рождения, были госпитализированы.

"По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — информирует полиция.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.