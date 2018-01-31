Очевидец рассказал подробности стрельбы у бизнес-центра в Москве

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Покушение на предпринимателя, в ходе которого было выпущено минимум три пули, произошло у входа в бизнес-центр "Святогор" в центре Москвы, рассказал РИА Новости очевидец произошедшего.

О случившемся напоминает разбившееся стекло входной двери, в которую, возможно, попала одна из пуль. Место происшествия сейчас оцеплено, стоят несколько автомобилей полиции и Следственного комитета.

Раненый доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступник приехал к расположенному у "Павелецкой" бизнес-центру на машине, а после покушения скрылся пешком. Сейчас его ищут.

По сообщению столичного главка СК РФ, рассматриваются различные версии, в том числе бизнес-конфликт.