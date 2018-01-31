СК раскрыл подробности стрельбы в московском бизнес-центре

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы у бизнес-центра Святогор в Москве. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Неизвестные не менее трех раз выстрелили в предпринимателя у московского бизнес-центра "Святогор" на улице Летниковской, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова.

Потерпевшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

© РИА Новости На месте стрельбы у бизнес-центра "Святогор" в Москве. 31 января 2018 © РИА Новости На месте стрельбы у бизнес-центра "Святогор" в Москве. 31 января 2018

Преступник скрылся

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что злоумышленников было двое, но стрелял только один. Оба были в медицинских касках. После совершения преступления они скрылись.

По неподтвержденной информации, стрелявший приехал на машине, а затем оставил ее у бизнес-центра и сбежал.

Сотрудники полиции пытаются идентифицировать его при помощи камер видеонаблюдения.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Мотивы неизвестны

Мотивы преступления пока неизвестны. СК рассматривает различные версии преступления. По одной из них причиной покушения стала предпринимательская деятельность потерпевшего.

Место происшествия оцепили. Одна из пуль, предположительно, разбила стекло входной двери. У здания стоят несколько автомобилей полиции и Следственного комитета.

Внезапное нападение

Как рассказал журналисту РИА Новости очевидец, покушение произошло внезапно.

"Никто ничего не успел понять и запаниковать. Когда нам сказали, что внизу какая-то стрельба, мы спустились с шестого этажа, а внизу уже ничего не было", — сказал собеседник агентства.

Сразу после этого на место происшествия приехала скорая помощь.