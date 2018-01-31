В Рязани проверят данные об отказе врачей зашить раны пациента

БРЯНСК, 31 янв – РИА Новости. Следственные органы изучают информацию о том, что в областной клинической больнице в Рязани медики якобы отказались зашивать глубокие раны местному жителю, сославшись на отсутствие косметических иголок, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.

Жительница Рязанской области рассказала порталу YA62.ru о случае, который произошел с ее сыном в феврале прошлого года. По ее словам, молодой человек упал и повредил лицо. Однако медики в областной клинической больнице отказались зашивать раны из-за отсутствия нужных косметических иголок и отпустили его. Портал опубликовал также видео двухлетней давности, предположительно снятое в той же ОКБ, где раздетый мужчина лежит в луже крови и ему якобы долгое время не оказывают помощь.

"Следователи изучают публикации, нужно установить их достоверность", — сказала собеседница агентства.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Рязанской области, в публикациях идет речь о случаях, которые якобы произошли год или два назад. По опубликованным видео и фотографиям пока сложно установить, где и когда они были сняты.

"Минздрав проведет проверку по этому случаю, как проводит ее по каждой подобной публикации", — рассказал собеседник агентства.