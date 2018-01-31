Стрелявший в предпринимателя в Москве скрылся пешком, сообщил источник

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мужчина, стрелявший в предпринимателя в Москве, приехал к бизнес-центру "Святогор" на машине, бросил ее после преступления и скрылся пешком, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полиция разыскивает подозреваемого. Предположительно, он приехал на машине и после преступления оставил ее возле бизнес-центра, а с места ЧП скрылся пешком", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, раненый коммерсант госпитализирован. О его состоянии не сообщается. Пока неясно, идет ли речь о попытке заказного убийства или нет.