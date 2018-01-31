В пермском детском саду трехлетний ребенок отморозил пальцы

Трехлетний ребенок отморозил пальцы левой руки в детском саду в Перми, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК РФ в среду.

"Следственным отделом… проводится проверка по факту обморожения пальцев левой руки трехлетним ребенком в детском саду. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения", — говорится в сообщении.