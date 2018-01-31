МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Прокуратура попросила отменить приговор врачу Елене Мисюриной, получившей два года колонии за смерть пациента, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

В ведомстве попросили суд вернуть дело прокурору.

Следствие, по мнению прокуроров, проходило с нарушениями, а изложенные в приговоре выводы "не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам".

"Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной", — отмечается в релизе.

Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения.

Дело Мисюриной

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя трепанобиопсию (взятие образцов костного мозга и костной ткани), Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Следствие считает, что Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры.

В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение.

Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

Свое мнение высказали и высокопоставленные столичные чиновники. Заммэра Леонид Печатников назвал обвинение "абсурдным", а глава города Сергей Собянин призвал разобраться в ситуации "максимально корректно и объективно".