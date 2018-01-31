МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Прокуратура попросила отменить приговор врачу Елене Мисюриной, получившей два года колонии за смерть пациента, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Следствие, по мнению прокуроров, проходило с нарушениями, а изложенные в приговоре выводы "не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам".
"Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной", — отмечается в релизе.
Прокуратура также попросила освободить врача из-под стражи под более мягкую меру пресечения.
Дело Мисюриной
В январе 2018-го Черемушкинский суд Москвы приговорил врача к двум годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение.
Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.
Свое мнение высказали и высокопоставленные столичные чиновники. Заммэра Леонид Печатников назвал обвинение "абсурдным", а глава города Сергей Собянин призвал разобраться в ситуации "максимально корректно и объективно".