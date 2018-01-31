На трассе под Саратовом фуры оказались в заторах из-за снегопада

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости. Затруднения в движении большегрузного транспорта зафиксированы в среду на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград на границе Саратовского и Красноармейского районов Саратовской области из-за обильного снегопада, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Там имеется небольшой подъем, и на нем скопились большегрузные автомобили. К месту направлена оперативная группа главного управления (МЧС), привлечена специальная техника аэромобильной группировки, организовано развертывание в районе затора подвижного пункта обогрева и городка жизнеобеспечения областной службы спасения, работают специалисты ГИБДД, дорожные службы", — говорится в сообщении.

По данным главка, в результате выпадения обильного снегопада (до 19 миллиметров осадков) и снежного наката в целом по области произошло затруднение движение транспорта.

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В ведомстве отметили, что на трассе имеются стационарные пункты обогрева и питания.

"Ситуация находится на постоянном контроле. На следующие сутки неблагоприятные погодные явления на территории области не прогнозируются", — дополняется в сообщении.

По данным МЧС, сейчас по области работают порядка 300 единиц уборочной техники.

Ранее в ГИБДД области сообщили, что движение грузовых автомобилей в среду до 17.30 мск временно ограничили с 325 по 362 километр трассы Сызрань — Саратов — Волгоград на территории Саратовской района Саратовской области.

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