В Чувашии опрокинулся рейсовый автобус

УФА, 31 янв – РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в Чувашии, предварительно, из-за сильного ветра и метели, никто не пострадал, сообщает управление МВД по Чувашской республике.

По данным ведомства, авария с участием рейсового автобуса, следовавшего из Чебоксар в Москву, произошла в среду около 9.30 по местному времени возле деревни Калайкасы Моргаушского района Чувашии.

"По предварительным данным, водитель в осложненных погодных условиях столкнулся с впереди идущим легковым автомобилем, который резко сбавил скорость, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Организатор перевозок в течение 20 минут предоставил пассажирам дополнительные автобусы, они следуют по своему маршруту. Никто не пострадал", — сообщает региональное МВД.

"В салоне автобуса в момент аварии находились 36 пассажиров. По словам сотрудников ГИБДД, которые работали на месте, внешних признаков, травм у людей не было. Никто из них не жаловался на самочувствие. Утром погода в этом районе была неблагоприятной, был сильный ветер и осадки. Сейчас ветер стих", — рассказала РИА Новости представитель регионального ГУ МВД Инна Суркова.