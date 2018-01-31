Жительницу Кубани подозревают в убийстве своих новорожденных детей

КРАСНОДАР, 31 янв — РИА Новости. Следователи на Кубани задержали женщину по подозрению в убийстве двух новорожденных детей, тела которых были обнаружены на улицах Геленджика в 2009 и 2013 годах, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в октябре 2009 года в Геленджике было возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного" после обнаружения тела новорожденного мальчика возле металлических баков по улице Херсонской, причиной смерти младенца явилась асфиксия.

Как отмечает СК, еще одно дело по той же статье было возбуждено в декабре 2013 года после того, как в мусорном контейнере по улице Островского в Геленджике была обнаружена новорожденная девочка, причиной смерти также стала асфиксия.

В рамках расследования дела были установлены генетические профили матери и новорожденных, было проверено около 100 женщин, у которых были отобраны образцы слюны для молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также других судебных экспертиз. Анализ помог выявить мать погибших детей.

По версии следствия, в октябре 2009 года она родила в домашних условиях мальчика, а затем его задушила, потому что ребенок не был желанным. "О своей беременности женщина никому не сообщала и на медицинских учетах не состояла. Она же в конце 2013 года родила девочку и задушила по той же причине. О совершенных преступлениях роженица никому не сообщала", – говорится в сообщении СУСК.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время женщина дает показания, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.