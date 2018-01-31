Жительницу Кубани подозревают в убийстве своих новорожденных детей

КРАСНОДАР, 31 янв — РИА Новости. Следователи на Кубани задержали женщину по подозрению в убийстве двух новорожденных детей, тела которых были обнаружены на улицах Геленджика в 2009 и 2013 годах, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Как отмечает СК, еще одно дело по той же статье было возбуждено в декабре 2013 года после того, как в мусорном контейнере по улице Островского в Геленджике была обнаружена новорожденная девочка, причиной смерти также стала асфиксия.
В рамках расследования дела были установлены генетические профили матери и новорожденных, было проверено около 100 женщин, у которых были отобраны образцы слюны для молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также других судебных экспертиз. Анализ помог выявить мать погибших детей.
Как добавили в ведомстве, в настоящее время женщина дает показания, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.