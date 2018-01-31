В Новосибирске арестовали чиновника, подозреваемого в попытке мошенничества

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Октябрьский суд Новосибирска в среду заключил под стражу 47-летнего замглавы городского департамента энергетики и ЖКХ Сергея Елисеева, который подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Чечулин.

"Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства.

По данным Следственного управления, 29 января в отношении чиновника было заведено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на мошенничество лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". В городской администрации уточнили, что 30 января был задержан замначальника департамента энергетики и ЖКХ Сергей Елисеев. Мэрия и департамент оказывают правоохранителям полное содействие в следственных действиях в департаменте.

По данным следствия, в августе 2017 года в одном из ресторанов Новосибирска подозреваемый встретился с представителем ООО "УК ЖХ Октябрьского района" и сообщил, что может за 5 миллионов рублей помочь управляющей компании получить бюджетные субсидии на ремонт в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, хотя не мог и не намеревался этого делать.

В СК отметили, что чиновник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах на жилых объектах, обслуживаемых ООО "УК ЖХ Октябрьского района" на общую сумму более 5 миллионов рублей (в действительности работы были выполнены другими организациями), после чего потребовал от представителя УК перечислить часть средств — 150 тысяч рублей — на расчетный счет подконтрольной ему организации, а также потребовал перевода оставшейся части ранее оговоренной суммы. Обстоятельства преступления были выявлены сотрудниками УФСБ по региону.

В минувший вторник мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании, обращаясь ко всем своим подчиненным, сказал, что если у кого-то есть желание заниматься предпринимательством, то для этого надо сначала уйти с муниципальной службы, как того требует закон. Он отметил, что в этой ситуации он не будет и не может никого защищать. Также градоначальник признал, что возбуждение дела ударит по авторитету всей мэрии и "ложится пятном" на него самого.