В воронежском ТЦ объяснили, почему охранники применили силу к посетителю

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Торговый центр "Галерея Чижова" считает, что действия охранников, скрутивших и якобы избивших молодого человека, были вызваны его вызывающим поведением, сообщила в среду РИА Новости ассоциация "Галерея Чижова".
По данным ГУМВД по Воронежской области, инцидент произошел после того, как охранники сделали замечание группе молодых людей, которые курили на парковке торгового центра. Как объяснили полиции охранники, одного из них 18-летний парень ударил банкой пива. Сестра пострадавшего молодого человека и их приятель рассказали изданию moe-online, что охранники попросили парня потушить сигарету, а потом якобы сказали обидные слова о его внешности и получили такой же ответ.
"По словам сотрудников охранного предприятия, 26 января к ним обратились посетители Центра с просьбой пресечь вызывающее поведение молодых людей на подземном паркинге. Игнорируя замечания со стороны окружающих, компания нарушала общественный порядок: молодые люди курили и вели себя крайне вызывающе. Подобные действия на территории Центра Галереи Чижова категорически запрещены", — говорится в сообщении.
По данным ассоциации "Галерея Чижова", сотрудники ЧОП "Закон" сделали замечание подросткам и попросили "шумную компанию" покинуть здание.
"Проследовав на выход, молодые люди комментировали происходящее нецензурными выражениями, демонстрировали неуважение к сотрудникам охранного предприятия, а один из них и вовсе начал проявлять враждебность и открытую агрессию… Для обеспечения безопасности посетителей Центра нарушитель был изолирован и доставлен в комнату охраны ожидать прибытия полиции", — информирует ассоциация.
Отмечается, что, в соответствии с федеральным законом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", частные охранники имеют право применить физическую силу и спецсредства для "отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, и для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление".