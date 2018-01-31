В воронежском ТЦ объяснили, почему охранники применили силу к посетителю

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Торговый центр "Галерея Чижова" считает, что действия охранников, скрутивших и якобы избивших молодого человека, были вызваны его вызывающим поведением, сообщила в среду РИА Новости ассоциация "Галерея Чижова".

Информация об инциденте в крупнейшем торговом центре Воронежа — "Галерее Чижова" — появилась в издании moe-online вечером в понедельник, 30 января. Согласно данным СМИ, 26 января двое охранников ТЦ сняли с эскалатора 18-летнего посетителя, сбили с ног и начали выкручивать ему руки. На опубликованном в интернете видео видно, как двое охранников в форменных куртках, с пистолетами, дубинками и наручниками скручивают парня на глазах очевидцев. После этого они куда-то ведут молодого человека. По словам родственников молодого человека, ставших свидетелями инцидента, его отвели в служебное помещение, где, уже по его словам, избили дубинками. Потерпевший написал заявление в полицию.

По данным ГУМВД по Воронежской области, инцидент произошел после того, как охранники сделали замечание группе молодых людей, которые курили на парковке торгового центра. Как объяснили полиции охранники, одного из них 18-летний парень ударил банкой пива. Сестра пострадавшего молодого человека и их приятель рассказали изданию moe-online, что охранники попросили парня потушить сигарету, а потом якобы сказали обидные слова о его внешности и получили такой же ответ.

"По словам сотрудников охранного предприятия, 26 января к ним обратились посетители Центра с просьбой пресечь вызывающее поведение молодых людей на подземном паркинге. Игнорируя замечания со стороны окружающих, компания нарушала общественный порядок: молодые люди курили и вели себя крайне вызывающе. Подобные действия на территории Центра Галереи Чижова категорически запрещены", — говорится в сообщении.

По данным ассоциации "Галерея Чижова", сотрудники ЧОП "Закон" сделали замечание подросткам и попросили "шумную компанию" покинуть здание.

"Проследовав на выход, молодые люди комментировали происходящее нецензурными выражениями, демонстрировали неуважение к сотрудникам охранного предприятия, а один из них и вовсе начал проявлять враждебность и открытую агрессию… Для обеспечения безопасности посетителей Центра нарушитель был изолирован и доставлен в комнату охраны ожидать прибытия полиции", — информирует ассоциация.

Отмечается, что, в соответствии с федеральным законом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", частные охранники имеют право применить физическую силу и спецсредства для "отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, и для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление".