В Омске в квартире у вора нашли тело бездомной женщины

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Безработного мужчину в Омске задержали за кражу колбасы из магазина, после чего выяснилось, что в его доме находится тело бездомной женщины с ножевыми ранениями, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

По данным управления, в понедельник в квартире дома по улице Рокоссовского в Омске, было обнаружено тело 30-летней женщины без определенного места жительства с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"По версии следствия, к преступлению причастен неработающий 54-летний хозяин квартиры, который после совместного распития спиртного в ответ на претензии дамы о том, что он не сдержал свои обещания предоставить ей угол и не хочет совместно проживать с ней, ударил женщину ножом", — сказала представитель СК.

Болдинова уточнила, что подозреваемого обнаружили в полицейском участке, куда он был доставлен за кражу колбасы из продуктового магазина уже после совершения убийства. Тело женщины в квартире подозреваемого обнаружила его мать.