СК разыскивает вербовщика ИГ*, который уехал в Сирию в 2015 году

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вербовщика в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское Государство"* объявили в розыск в РФ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Молодой человек 1996 года рождения не позднее июня 2015 года выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в ИГ* и "принял на себя обязанность осуществлять склонение и вербовку других лиц, проживающих на территории России, к вступлению в указанную организацию", добавила собеседница агентства.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, расследование ведется в отношении жителя новой Москвы, который три года назад уехал в Стамбул, откуда добрался до Сирии, где присоединился к ИГ*. Уголовное дело было возбуждено 24 января.
Участвовал ли разыскиваемый в боях на стороне ИГ*, источник не пояснил, однако отметил, что подозреваемый вел пропаганду для террористов.
"Он склонял других лиц к вступлению в ряды запрещенной организации ИГ* путем распространения видеоматериалов, а также в ходе личной переписки и телефонных звонков в мессенджерах", — сказал собеседник агентства.
По его словам пока никто по делу не задержан.
* Запрещенная в России террористическая организация
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