СК разыскивает вербовщика ИГ*, который уехал в Сирию в 2015 году

Вербовщик в ряды запрещенной в России международной террористической организации Исламское Государство*, объявленный в розыск в РФ

Вербовщик в ряды запрещенной в России международной террористической организации Исламское Государство*, объявленный в розыск в РФ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вербовщика в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское Государство"* объявили в розыск в РФ, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следователи ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту участия 21-летнего молодого человека в деятельности террористической организации. Подозреваемый объявлен в розыск", — сказала она.

Молодой человек 1996 года рождения не позднее июня 2015 года выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в ИГ* и "принял на себя обязанность осуществлять склонение и вербовку других лиц, проживающих на территории России, к вступлению в указанную организацию", добавила собеседница агентства.

© Фото : телеграм-канал СК Вербовщик в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское Государство"*, объявленный в розыск в РФ © Фото : телеграм-канал СК Вербовщик в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Исламское Государство"*, объявленный в розыск в РФ

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, расследование ведется в отношении жителя новой Москвы, который три года назад уехал в Стамбул, откуда добрался до Сирии, где присоединился к ИГ*. Уголовное дело было возбуждено 24 января.

Участвовал ли разыскиваемый в боях на стороне ИГ*, источник не пояснил, однако отметил, что подозреваемый вел пропаганду для террористов.

"Он склонял других лиц к вступлению в ряды запрещенной организации ИГ* путем распространения видеоматериалов, а также в ходе личной переписки и телефонных звонков в мессенджерах", — сказал собеседник агентства.

По его словам пока никто по делу не задержан.

* Запрещенная в России террористическая организация

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