Под Вологдой проверяют информацию о смерти ребенка при родах на дому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Следственные органы Вологодской области проводят проверку после смерти во время родов на дому новорожденного ребенка, который, по предварительным данным, погиб от внутриутробной асфиксии, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 26 января в вечернее время нетрезвая жительница одного из поселков Никольского района самостоятельно на дому без медицинской помощи родила мальчика. Новорожденный признаков жизни не подавал. Фельдшер, прибывший по вызову родственников роженицы, констатировал смерть ребенка и направил женщину в больницу на обследование. По предварительным данным, новорожденный погиб в результате внутриутробной асфиксии", — говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства произошедшего и причины смерти новорожденного ребенка устанавливают следователи, информирует СУСК.