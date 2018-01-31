После ДТП с автобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Ростовской области, где погибли пять человек и более 10 пострадали, сообщила журналистам представитель прокуратуры области.

"Полиция возбудила дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Ход расследования взят прокуратурой области на контроль", — сказала представитель прокуратуры области.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате ДТП, по данным прокуратуры, погибли пять человек, еще 13 человек пострадали.