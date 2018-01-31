Под Иваново учительница русского языка била учеников указкой

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Прокуратура Ивановской области требует возбудить уголовное дело в отношении учительницы русского языка и литературы одного из учебных заведений города Пучеж, которая била учеников, в том числе деревянной указкой, сообщает в среду надзорное ведомство.

Нарушения были выявлены в ходе надзорных мероприятий. Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора области Валентина Кручинина, в надзорное ведомство обратился один из школьников. Его информацию подтвердили в присутствии родителей и другие подростки.

"В ходе проведенной проверки установлено, что… с 1 сентября 2017 по 24 января 2018 учитель русского языка и литературы… во время уроков русского языка и литературы неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой, по различным частям тела, причиняя им физическую боль, психические и нравственные страдания", — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор района потребовал от директора образовательного учреждения уволить педагога, добавили в ведомстве.

"Материалы проведенной проверки направлены начальнику МО МВД России "Пучежский" для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", — сообщает прокуратура.

Санкции данной статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.