Суд в Иркутске рассмотрел еще два эпизода по делу "ангарского маньяка"

ИРКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Иркутский областной суд в среду рассмотрел два эпизода из материалов дела Михаила Попкова, который обвиняется в 59 убийствах и одном покушении на убийство, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ангарска Михаила Попкова. Бывший милиционер три года назад уже был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За эти преступления он осужден в январе 2015 года на пожизненный срок.

Известно, что Попков встречал женщин в вечернее и ночное время на улицах населенных пунктов, предлагал подвезти или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где расправлялся со своими жертвами. "Ангарского маньяка" задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля "Нива" были обнаружены в местах, где находили убитых женщин. По ним правоохранители установили преступника.

После судебно-психиатрической экспертизы Попкову был поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам. После вынесения приговора Попков признался еще в 60 преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Расследование продолжилось в рамках нового уголовного дела.

"Суд сегодня проводит десятое заседание по делу. Ранее было рассмотрено 13 эпизодов. Сегодня рассматриваются еще два эпизода", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.

Рассмотрение дела ведется в частично закрытом режиме. Пока только одно заседание проводилось в открытом режиме, но без участия представителей СМИ. Это связано с тем, что в основном суд рассматривает сейчас эпизоды, связанные с насильственными действиями сексуального характера. Представитель Иркутского областного суда также отметил, что никто из родственников, признанных потерпевшими по делу Попкова, в судебных заседаниях не участвовал. Девять из них подали ходатайства, чтобы в процессе учитывались их показания следствию.