Врачи рассказали о состоянии девочки, которую в Магадане завалило снегом

МАГАДАН, 31 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики провели сложную операцию и ввели в искусственную кому 1,5-годовалую девочку, на которую обрушился снег с крыши дома в Магадане, сообщил РИА Новости в среду представитель детской областной больницы.

ЧП произошло во вторник утром, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Следствие возбудило дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"У ребенка серьезная травма головы, поврежден череп. Девочку прооперировали, сейчас она в искусственной коме. Пока дальнейших прогнозов мы не даем. Состояние тяжелое, но стабильное", — рассказал собеседник агентства.

В Магадан пришел мощный теплый циклон, побит абсолютный температурный максимум, из-за резкого потепления спасатели рекомендовали жителям быть осторожными вблизи домов. Губернатор Владимир Печеный дал распоряжение усилить меры безопасности в Магадане и других населенных пунктах, выявить скопления льда и снега, представляющие возможную опасность, и обезвредить их, а также установить ограждения для пешеходов.