В Челябинске арестовали подозреваемого в избиении трехлетней девочки

ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинска, подозреваемого в избиении трехлетней дочери своей сожительницы, сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, вечером 24 января в квартире одного из домов Курчатовского района областного центра подозреваемый нанес множественные удары трехлетней дочери сожительницы, когда последняя находилась на работе. После этого он обратился в больницу, где у ребенка диагностировали перелом бедренной кости и ушибы.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, уточняет следствие.