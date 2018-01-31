На Ставрополье завели дело после гибели 230 краснокнижных журавлей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае в связи с гибелью свыше 230 краснокнижных серых журавлей, сообщает в среду краевое управление СК России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) после того, как 20 декабря прошлого года на землях сельскохозяйственного назначения и береговой линии озера Соленого Александровского района Ставропольского края были обнаружены свыше 230 погибших особей серого журавля, занесенного в Красную книгу региона.

"В настоящее время установлено, что с ноября по декабрь 2017 года при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы земли, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, вследствие чего ущерб государству составил свыше одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.