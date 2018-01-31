Коммунальщики отвергли данные о причине ДТП с автобусом на севере Москвы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Причиной ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве не могло стать плохое состояние дороги, как об этом говорили в "Мосгортрансе", поскольку шоссе было очищено от снега, сообщил РИА Новости представитель столичного комплекса городского хозяйства, отвечающего за благоустройство и жилищно-коммунальную сферу.
"Мосгортранс" заявил, что ЧП произошло с автобусом, который вез сотрудников транспортного предприятия, а авария произошла, предварительно, из-за плохого состояния проезжей части. По информации предприятия, никто из пассажиров не получил серьезных травм.
По их данным, на шоссе было проведено "сплошное прометание проезжей части с последующей противогололедной обработкой".
"С учетом того, что водитель, совершивший данное ДТП, имел общий водительский стаж, не превышающий четырех месяцев, в сложных погодных условиях обязан выбирать соответствующий скоростной режим и быть предельно внимательным на дороге", — добавили в пресс-службе, отметив, что окончательную причину ДТП должны установить сотрудники ГИБДД.