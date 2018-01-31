Стал известен владелец автобуса, попавшего в ДТП под Ростовом-на-Дону

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автобус рейса "Саратов — Ростов", попавший в среду в ДТП в Белокалитвенском районе Ростовской области, принадлежит ростовской компании "Нейс-Трансфер", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long, который ехал по маршруту "Саратов — Ростов". Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. По данным МВД, основная версия причины ДТП — превышение водителем скорости движения в условиях гололеда. В результате ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, еще, по разным данным, 13 или 14 человек пострадали.

"Рейс "Саратов — Ростов-на-Дону" выполняет ростовский перевозчик ООО "Нейс-Трансфер"… В 16.30 (15.30 мск 30 января) автобус согласно расписанию выехал из Саратова. Перед выездом автобус прошел технический контроль полностью и был исправен, оба водителя прошли медицинский контроль", — сказала собеседница агентства.

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По ее словам, автобус рассчитан на 49 мест, при этом в Саратове купили только 12 билетов, из них до Ростова всего семь. "Остальные пассажиры подсаживались в пути следования. Ребенка среди саратовских пассажиров не было. Пострадавшая у нас (из Саратовской области) одна — девушка 1973 года рождения, сейчас она находится в больнице в Ростовской области. Погибших среди саратовцев нет", — отметила представитель саратовского минтранса.

Следователи проводят дослественную проверку. Областная прокуратура также сообщала, что будет проверена работа перевозчика рейсового автобуса. Оба водителя в ДТП не пострадали, их опросят позже.

По данным ФНС, ООО "Нейс-Трансфер" занимается перевозками с 2010 года, единственным владельцем компании является ее гендиректор Владимир Буклов.