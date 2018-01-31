В Сургуте полицейский, обвиняемый в избиении задержанного, пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв — РИА Новости. Помощника участкового будут судить в Сургуте по обвинению в избиении задержанного за мелкое хулиганство, отказавшегося подписывать протокол, сообщили в среду в прокуратуре ХМАО.

По данным следствия, в октябре прошлого года в отдел полиции Сургута был доставлен местный житель, в отношении которого полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство. Мужчина отказался подписывать документ, и помощник участкового, как подчеркивается в сообщении прокуратуры, "нанес ему многочисленные удары руками по различным частям тела", причинив его здоровью тяжкий вред.

Как отметили в надзорном ведомстве, уголовное дело в отношении сотрудника полиции было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

"Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении прокуратуры Югры.

В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что на время следствия помощник участкового не был уволен, но временно отстранен от службы.