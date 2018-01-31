В Сургуте полицейский, обвиняемый в избиении задержанного, пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 янв — РИА Новости. Помощника участкового будут судить в Сургуте по обвинению в избиении задержанного за мелкое хулиганство, отказавшегося подписывать протокол, сообщили в среду в прокуратуре ХМАО.
Как отметили в надзорном ведомстве, уголовное дело в отношении сотрудника полиции было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.
"Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении прокуратуры Югры.
В пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что на время следствия помощник участкового не был уволен, но временно отстранен от службы.