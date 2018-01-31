В Ростовской области рассказали о состоянии дороги, где автобус попал в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Дорожные службы еще до аварии с автобусом в Ростовской области обработали этот участок трассы реагентами, предотвращающими гололед, заявила РИА Новости в среду представитель ФКУ Упрдор "Азов".

Ранее полиция сообщила, что авария произошла "в условиях гололеда". Автобус съехал в кювет, четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще, по разным данным, 13 или 14 человек пострадали.

По данным дорожников, на 319-м километре федеральной трассы А-260, где случилось ДТП, накануне прошел небольшой дождь при температуре воздуха 0 – плюс 1 градус.

"Однако в связи с тем, что ночью устанавливаются минусовые температуры, дорожные службы проводят превентивную противогололедную обработку проезжей части. В данном случае (участок с 294 по 343 километры) к ней приступили в два часа ночи и завершили в восемь утра, что подтверждается данными системы ГЛОНАСС, которой оборудована вся спецтехника подрядной организации", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, дорожники исключают, что трасса была скользкой.

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Автобус Саратов-Ростов попал в аварию глубокой ночью в среду на 318-м километре автодороги в Белокалитвинском районе Ростовской области. По информации областной полиции, ДТП произошло из-за того, что 50-летний водитель автобуса не справился с управлением.

Всего в салоне находился 31 пассажир. Пассажиров, отделавшихся испугом, отправили в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутках.