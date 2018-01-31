Шесть суток поиска судна "Восток" в Японском море не принесли результата

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Самолет Бе-200 в среду вернулся с места поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", ничего не обнаружив, в четверг вновь планируется вылет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Бе-200 на сегодня вернулся на базу, ничего не нашел. В общей сложности с начала поисков авиацией обследовано 34,391 тысячи квадратных километров, судами – 9,7 тысячи квадратных километров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в четверг также планируется вылет Бе-200 в район поиска.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже, 27 января, было найдено два плота, людей на них не оказалось.

В понедельник сообщалось о прекращении активной фазы поисков судна. МЧС во вторник решило продолжить поиски авиацией в течение минимум двух дней.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".