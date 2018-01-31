В Хабаровске вынесли приговор сотруднице ЖЭУ за смерть ребенка на горке

ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Суд в Хабаровске признал бывшую начальницу отдела жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) виновной в смерти ребенка, на которого упала железная горка, она приговорена к 2,5 года лишения свободы и выплате 1,4 миллиона рублей компенсации родителям погибшего, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому края.

Суд установил, что в сентябре 2017 года на детской площадке во дворе дома на восьмилетнего мальчика упала металлическая горка. Ребенок скончался. В августе 2017 года по заданию начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации эта горка была перемещена по территории двора и не закреплена на новом месте надлежащим способом, что в итоге привело к трагедии.

"Суд признал женщину виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть ребенка. Ее приговорили к 2,5 года лишения свободы. Также женщина должна выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию морального вреда в общей сумме 1,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.