РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Белокалитвенском районе Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long, который ехал по маршруту Саратов — Ростов. Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. По данным МВД, основная версия причины произошедшего — превышение водителем скорости движения, что в условиях гололеда могло привести к аварии.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь", — цитирует пресс-служба заместителя главы региона Вадима Артемова.

В правительстве агентству пояснили, что речь идет о медицинской помощи и помощи в транспортной доставке пассажиров до места их назначения. Информации о возможных компенсациях пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП пока нет.

Следователи проводят дослественную проверку. Областная прокуратура также сообщала, что будет проверена работа перевозчика рейсового автобуса. Водители (их было двое в салоне — ред.) в ДТП не пострадали, их опросят позже.