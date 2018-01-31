Под Саратовом задержали пятого участника нападения на полицейского

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативники в ночь на среду задержали пятого предполагаемого участника нападения на полицейского под Саратовом, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее в главке МВД сообщали, что двое неизвестных вечером 25 января напали на калужского полицейского при проведении оперативных мероприятий в Саратовском районе Саратовской области. Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь без госпитализации. Позднее оперативники задержали четырех подозреваемых в нападении, еще как минимум троих предполагаемых подельников объявили в розыск.

"Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Саратовской области при содействии бойцов Росгвардии задержали одного из подозреваемых в совершении вооруженного нападения на сотрудника полиции 25 января. Находившийся в розыске 30-летний подозреваемый задержан в одном из домов в Заводском районе Саратова", — сказал собеседник агентства.

Ранее СУ СК сообщило, что в сторону полицейского нападавшие произвели не менее трех выстрелов из травматического пистолета и обреза охотничьего ружья. Помимо четверых задержанных, в ходе расследования дела устанавливается местонахождение остальных участников нападения. Уголовное дело возбудили по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия". Фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.