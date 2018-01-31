К месту ДТП с автобусом в Ростовской области выехали психологи МЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Психологи МЧС России направились к месту аварии с рейсовым автобусом в Ростовской области, где погибли четыре человека и более 10 пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

Автобус Саратов — Ростов попал в ДТП около 04.00 мск среды на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. По разным данным еще 13 или 14 человек пострадали. По данному факту организована доследственная проверка.

"К месту ДТП из Ростова-на-Дону направлены психологи МЧС России", — сказал собеседник агентства.