РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель, находившийся за рулем автобуса, попавшего в ДТП в Ростовской области, не пострадал; следователи проведут опрос его и других пассажиров после завершения осмотра места происшествия, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по области.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Автобус ехал по маршруту Саратов — Ростов. В результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли. По разным данным еще 13 или 14 человек пострадали.

"В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится осмотр места происшествия. После ее завершения будет проводиться опрос обоих водителей автобуса и пассажиров", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что оба водителя в ДТП не пострадали.