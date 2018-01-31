Число заболевших кишечной инфекцией под Хабаровском выросло до 122 человек

ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Количество заболевших кишечной инфекцией в третьей гимназии Хабаровска за сутки выросло со 113 до 122 человек, сообщил РИА новости в среду министр здравоохранения края Александр Витько.

Ранее сообщалось, что с пятницы в третьей гимназии регистрируются заболевания кишечной инфекцией. Во вторник было 113 заболевших, из них семеро взрослых, остальные дети. Четыре ребенка находятся в больнице. Возбудителем заболевания стал норовирус, причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. Гимназия закрыта на дезинфекцию. Приостановлена работа ЗАО "Контакт", которое организовывало питание школьников. СКР возбудил уголовное дело.

После этого случая в Хабаровских школах начались проверки санитарного состояния столовых.

"Сейчас зарегистрировано 122 случая заболевания, четыре ученика находятся в больнице. Рост случаев происходит вследствие передачи вируса контактно-бытовым путем. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними, находятся под наблюдением врачей. Заболевшие получают необходимое симптоматическое и противовирусное лечение", — сказал Витько.

Он отметил, что очаг инфекции в гимназии локализован, но не ликвидирован. Учебное заведение пока остается закрытым. Санитарные врачи продолжают эпидемиологическое расследования, устанавливают источник инфекции.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, отстранены от работы два повара гимназии, у которых обнаружен норовирус, а также сотрудники, у которых выявлены нарушения в прохождении медосмотров. Работники пищеблока направлены на внеочередное гигиеническое обучение с последующей сдачей зачета.

Отмечается, что в рамках противоэпидемического расследования продолжаются исследования проб продуктов питания, воды, смывов с оборудования кухни на микробиологические и вирусологические показатели.

В гимназии проведена заключительная дезинфекция.