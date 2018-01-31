Число заболевших кишечной инфекцией под Хабаровском выросло до 122 человек

ХАБАРОВСК, 31 янв – РИА Новости. Количество заболевших кишечной инфекцией в третьей гимназии Хабаровска за сутки выросло со 113 до 122 человек, сообщил РИА новости в среду министр здравоохранения края Александр Витько.
Ранее сообщалось, что с пятницы в третьей гимназии регистрируются заболевания кишечной инфекцией. Во вторник было 113 заболевших, из них семеро взрослых, остальные дети. Четыре ребенка находятся в больнице. Возбудителем заболевания стал норовирус, причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. Гимназия закрыта на дезинфекцию. Приостановлена работа ЗАО "Контакт", которое организовывало питание школьников. СКР возбудил уголовное дело.
После этого случая в Хабаровских школах начались проверки санитарного состояния столовых.
"Сейчас зарегистрировано 122 случая заболевания, четыре ученика находятся в больнице. Рост случаев происходит вследствие передачи вируса контактно-бытовым путем. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними, находятся под наблюдением врачей. Заболевшие получают необходимое симптоматическое и противовирусное лечение", — сказал Витько.
Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, отстранены от работы два повара гимназии, у которых обнаружен норовирус, а также сотрудники, у которых выявлены нарушения в прохождении медосмотров. Работники пищеблока направлены на внеочередное гигиеническое обучение с последующей сдачей зачета.
Отмечается, что в рамках противоэпидемического расследования продолжаются исследования проб продуктов питания, воды, смывов с оборудования кухни на микробиологические и вирусологические показатели.
В гимназии проведена заключительная дезинфекция.