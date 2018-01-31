В Приморье проводят проверку из-за отсутствия тепла в 44 домах и школе

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту отсутствия тепла в 44 домах и школе в поселке Сибирцево, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Как ранее сообщала администрация края, 44 многоквартирных дома и школа остались без тепла в поселке Сибирцево в Приморском крае из-за аварии на котельной.

"Тридцатого января 2018 года в сети интернет размещена информация об отсутствии подачи тепла в поселке Сибирцево Черниговского района. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в котельной, обслуживающей большую часть поселка, произошла поломка в системе шлако- и золоудаления. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации края, ремонтные бригады устранили аварию, тепло подается во все дома поселка.