Под Ростовом-на-Дону перевернулся пассажирский автобус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Четыре человека погибли, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Белокалитвенском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Авария произошла в 04.00 в Белокалитвенском районе. Автобус King Long направлялся из Саратова в Ростов-на-Дону. Среди погибших — трехлетний ребенок.

По оперативным данным, 12 пострадавших доставили в центральную районную больницу в Белой Калитве, еще один госпитализирован в медучреждение города Каменского. Остальные пассажиры отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 50-летний водитель автобуса, по предварительным данным, в условиях сильного гололеда не справился с управлением. Всего в салоне автобуса в этот момент находился 31 пассажир.