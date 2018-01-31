РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Полиция посетила недавно открывшийся магазин "Хлеб от Германа Стерлигова" в Ростове-на-Дону из-за нецензурной надписи про запрет входа для геев, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД по Ростовской области.

Магазин Стерлигова открылся 27 января на главной улице Ростова-на-Дону – Большой Садовой.

"Полицейские прибыли в данный магазин по сообщению жителя города, который сообщил о грубом слове на вывеске. Правоохранители попросили хозяина магазина сменить данное слово с грубого на нейтральное, что и было сделано. Проводится проверка", — пояснила собеседник агентства.

Полицейские, как отметила представитель МВД, не выдвигали никаких требований, а просто обратились с просьбой к руководству магазина. По информации источника агентства в правоохранительных органах, на вывеске, о которой идет речь, использовано нецензурное слово для идентификации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как написал на своей странице в социальных сетях сам Герман Стерлигов, данная табличка "будет висеть вплоть до решения суда, если таковое будет принято".

В сентябре жители Перми обратились с заявлением в полицию о том, что на входной двери магазина Стерлигова висит табличка, на которой нецензурными словами запрещается входить людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сначала полиция отказалась возбуждать дело по этому поводу, не найдя правонарушения. Однако после вмешательства прокуратуры Свердловского района Перми было возбуждено административное дело. Табличка у входа в итоге была убрана хозяином магазина самостоятельно.

Герман Стерлигов владеет сетью продуктовых магазинов. У предпринимателя пять магазинов "Хлеб/Соль" по продаже фермерских продуктов в Москве и Московской области, три магазина в Санкт-Петербурге, два в Краснодаре, по одному магазину в Воронеже, Кирове, Перми и Ростове-на-Дону.