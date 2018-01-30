В Вологде проверяют данные о том, что депутат облпарламента сбил школьницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Следственные органы в Вологде проводят проверку информации в СМИ о наезде автомобиля под управлением депутата на 15-летнюю школьницу, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным средств массовой информации, накануне на улице Ленинградской в Вологде автомашина под управлением депутата Законодательного собрания области при повороте со стороны улицы Псковской совершила наезд на 15-летнюю школьницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, им также предстоит установить степень тяжести вреда здоровью школьницы, направленной по некоторым данным с ушибами на амбулаторное лечение, отмечают в следственном управлении.