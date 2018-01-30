Заммэра Москвы назвал причину обрушения строительных лесов у станции метро

Спасатели на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

Спасатели на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Строительные леса обрушились в переходе у станции метро "Улица 1905 года" в Москве под тяжестью снега, пострадали 5 человек, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Большая снежная масса оказалась. Под этот "тепляк" попали 5 человек, пешеходов, среди них три жителя Москвы, один из Ярославля и еще один из Нижнего Новгорода. В настоящее время всем им оказывается медицинская помощь. Состояние их удовлетворительное, травмы легкие, ничто не угрожает жизни", — сказал он.

Бирюков отметил, что в данный момент технические службы разбираются в причинах обрушения строительных лесов, на месте работают соответствующие органы. По его словам, случившемуся будет дана правовая оценка.