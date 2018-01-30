СК проводит проверку после обрушения строительных лесов в Москве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Следователи ГСУСК России по Москве устанавливают обстоятельства травмирования пяти рабочих при обрушении строительных лесов возле станции метро "Улица 1905 года" в столице, сообщает ведомство в своём телеграм-канале.

По данным следствия, вечером во вторник при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро "Улица 1905 года" в городе Москве, произошло обрушение строительных лесов.

"По предварительным данным, пострадало пятеро рабочих, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Следственными органами проводится доследственная проверка — осуществляется осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.