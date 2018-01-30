Собянин назначил служебное расследование после обрушения у метро в Москве

Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Служебное расследование назначено после обрушения строительных лесов в подземном переходе возле станции метро "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена.

Ранее источник в экстренных службах столицы заявил РИА Новости, что при обрушении пострадали пять человек.

"Строительные леса обрушились в переходе возле станции метро "Улица 1905 года". Переход эксплуатирует "Гормост". Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее, поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения", — написал он в микроблоге в Twitter.