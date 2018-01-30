В переходе московского метро рухнули строительные леса

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В подземном переходе станции "Улица 1905 года" Московского метрополитена обрушились деревянные конструкции, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
По данным прокуратуры, травмы получили пять человек.
Как рассказал глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Их осматривают врачи.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что конструкция рухнула под тяжестью снега. Он добавил, что последствия ЧП уже ликвидировали.
Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Переход эксплуатирует "Гормост".
Следователи и прокуратура проводят проверку.