В переходе московского метро рухнули строительные леса

Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В подземном переходе станции "Улица 1905 года" Московского метрополитена обрушились деревянные конструкции, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

© Фото : АГН "Москва" Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" . 30 января 2018 © Фото : АГН "Москва" Последствия обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" . 30 января 2018

По данным прокуратуры, травмы получили пять человек.

© Фото : АГН "Москва" Машины скорой помощи на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" . 30 января 2018 © Фото : АГН "Москва" Машины скорой помощи на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" . 30 января 2018

Как рассказал глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Их осматривают врачи.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что конструкция рухнула под тяжестью снега. Он добавил, что последствия ЧП уже ликвидировали.

Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Переход эксплуатирует "Гормост".

Следователи и прокуратура проводят проверку.