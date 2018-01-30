Прокурор требует наказать директора курской школы, где шкаф упал на детей

БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура требует наказать директора школы в городе Железногорске Курской области за падение шкафа на трех первоклассников, сообщает надзорный орган.

"В Железногорске прокурор требует привлечь к административной ответственности директора школы в связи с несчастным случаем с учениками первого класса", — говорится в сообщении.

Несчастный случай, по данным прокуратуры, произошел с учениками первого класса на продленке. В кабинете незакрепленные офисные шкафы упали на трех учеников. Двое из них получили легкие повреждения, третий ребенок не пострадал.

Прокуратура отмечает, что по закону директор школы в течение суток должен был сообщить о несчастном случае в полицию, но не сделал этого. Из-за нарушения требований к условиям воспитания и обучения детей было возбуждено дело об административном правонарушении. Директор школы по требованию прокуратуры должен привлечь виновных к ответственности, говорится в сообщении.