При пожаре в Мурманской области пострадали два десятимесячных ребенка

МУРМАНСК, 30 янв — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два 10-месячных ребенка, были госпитализированы с места пожара в многоэтажном жилом доме в городе Апатиты Мурманской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на нижнем этаже многоэтажного жилого дома поступило в 9.33 мск. По сообщению спасателей, выгорела комната, квартира закопчена по всей площади, сгорели вещи. Ранее сообщалось о пятерых госпитализированных.

"С места пожара было спасено девять человек с применением спасательных устройств, автолестницы. Девять человек переданы бригаде скорой помощи, из них четыре человека, в том числе два 10-месячных ребенка, были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в больницу города Кировска", — сообщила сотрудница пресс-службы.

Кроме них были эвакуированы еще 19 человек. Пожар был ликвидирован в 10.34, его причина устанавливается. Как сообщает местный портал OpenTown, жители Апатитов начали собирать вещи для погорельцев, прежде всего семье с малышами.