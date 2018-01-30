При пожаре в Мурманской области пострадали два десятимесячных ребенка

МУРМАНСК, 30 янв — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два 10-месячных ребенка, были госпитализированы с места пожара в многоэтажном жилом доме в городе Апатиты Мурманской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
"С места пожара было спасено девять человек с применением спасательных устройств, автолестницы. Девять человек переданы бригаде скорой помощи, из них четыре человека, в том числе два 10-месячных ребенка, были госпитализированы с признаками отравления угарным газом в больницу города Кировска", — сообщила сотрудница пресс-службы.
Кроме них были эвакуированы еще 19 человек. Пожар был ликвидирован в 10.34, его причина устанавливается. Как сообщает местный портал OpenTown, жители Апатитов начали собирать вещи для погорельцев, прежде всего семье с малышами.