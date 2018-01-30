Прокуратура Москвы может обжаловать приговор врачу-гематологу Мисюриной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы изучает приговор врачу Елене Мисюриной, получившей 2 года лишения свободы за смерть пациента, и при наличии оснований может его обжаловать, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедеова во вторник.
При этом она подчеркнула, что определение вида и размера наказания виновным "находится в исключительной компетенции судебной инстанции, которая может, но не обязана учитывать мнение как государственного обвинителя, так и потерпевшего".
Мисюрина работала в ГКБ№52 с 2014 года. В департаменте здравоохранения Москвы отзываются о ней как об "известном опытном враче, высокопрофессиональном специалисте". Как подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы, "оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений", а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей.