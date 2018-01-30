Прокуратура Москвы может обжаловать приговор врачу-гематологу Мисюриной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы изучает приговор врачу Елене Мисюриной, получившей 2 года лишения свободы за смерть пациента, и при наличии оснований может его обжаловать, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедеова во вторник.

"Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы пока не вступил в законную силу и изучается прокуратурой ЮЗАО города Москвы на предмет возможности его апелляционного обжалования. При наличии оснований мы внесем апелляционное представление и примем участие в его рассмотрении", — заявила Нефедова.

При этом она подчеркнула, что определение вида и размера наказания виновным "находится в исключительной компетенции судебной инстанции, которая может, но не обязана учитывать мнение как государственного обвинителя, так и потерпевшего".

Решение Черемушкинского районного суда Москвы, приговорившего к 2 годам лишения свободы врача-гематолога Елену Мисюрину по обвинению в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной ею трепанобиопсии, вызвало широкий резонанс. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что сделает все возможное для пересмотра дела Мисюриной. Столичный мэр Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.

Мисюрина работала в ГКБ№52 с 2014 года. В департаменте здравоохранения Москвы отзываются о ней как об "известном опытном враче, высокопрофессиональном специалисте". Как подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы, "оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений", а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей.