Жительница Приангарья после ампутации ноги отсудила 100 тысяч рублей

ИРКУТСК, 30 янв – РИА Новости. Усть-Илимский городской суд взыскал с поликлиники 100 тысяч рублей в пользу пациентки, которая из-за неправильного лечения лишилась ноги, сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что жительница Усть-Илимска трижды обращалась к хирургу городской поликлиники №2 с жалобами на отек правой стопы. Сначала женщина была направлена на госпитализацию, в которой ей отказали из-за отсутствия мест. После второго осмотра получила направление к ревматологу. К специалисту из-за большой очереди ей удалось попасть только спустя 10 дней. Ревматолог рекомендовал пациентке вновь обратиться за консультацией к хирургу. Лишь после третьего обращения женщина была госпитализирована. Однако консервативное лечение ей уже не помогло, и врачи провели ампутацию правой ноги на уровне верхней трети бедра.

Как следует из сообщения суда, эксперты установили, что врачом-хирургом Усть-Илимской городской поликлиники №2 "при первичном и повторном осмотрах был установлен ненадлежащий диагноз и не была выбрана соответствующая врачебная тактика ведения больной".

"Суд удовлетворил иск жительницы Усть-Илимска о компенсации морального вреда, причиненного здоровью при оказании некачественной медицинской услуги. С ОГБУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника №2" в пользу истца взыскано 100 тысяч рублей в счет компенсации и судебные расходы", — говорится в сообщении суда.